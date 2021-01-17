Toç Bir-Sen Genel Başkanı Hüseyin Öztürk, kuraklık ve su israfına dikkat çektiği açıklamasında, “Suyun yaşamın vazgeçilmezi olduğunu bilmek yeterli değil; onu doğru kullanmak ve korumak gerekli. Geleceğimizi tüketmeyelim” çağrısında bulundu.

Ülkemiz kısmen yağışlı havanın etkisine girse de kuraklık tehlikesi halen ciddiyetini koruyor. Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Toç Bir-Sen Genel Başkanı Hüseyin Öztürk ise yaptığı yazılı açıklamada, bu duruma dikkat çekti. Öztürk, su kaynaklarının kısıtlı olduğu gerçeğinin unutulmaması ve bu bilinçle tüketim alışkanlıklarının değiştirilerek su israfının durdurulması çağrısında bulundu.

İklim şartlarındaki değişiklikler, mevsimsel kuraklık ve pandemi sürecinde artan su tüketimi nedeniyle son aylarda ülke genelindeki barajlarda doluluk oranlarında önemli düşüşler gözlendiğini ifade eden Öztürk, “İklimsel değişiklikler ve israf nedeniyle su kaynaklarımız tükeniyor. Suyun yaşamın vazgeçilmezi olduğunu bilmek yeterli değil; onu doğru kullanmak ve korumak gerekli. Geleceğimizi tüketmeyelim” diyerek, suyun tasarruflu kullanılması gerektiğini kaydetti.

Yapılan araştırmalarda dünya nüfusunun 40’ının 2050 yılında şiddetli bir su stresi altında yaşayacağını belirten Öztürk, “Tüm canlılar için hayati değer taşıyan suyu; doğru, yeterli ve bilinçli kullanmak, onu korumak zorundayız. Bu noktada hepimiz su israfının önlenmesi için üzerimize düşen tüm sorumluluğu yerine getirmeli, toplumda da bu bilincin oluşması adına uğraş vermeliyiz. Kaynaklarımızın sınırlı ve çocuklarımızın geleceği olarak bizlere emanet olduğunu unutmayalım. Geleceğimize hep birlikte sahip çıkalım” dedi.

