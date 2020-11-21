'Geleceğimiz Avrupa'da' diyen Erdoğan'ın 4 yıl önceki sözü gündemde
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kendimizi başka yerlerde değil Avrupa'da görüyor, geleceğimizi Avrupa ile kurmayı tasavvur ediyoruz" demesi 4 yıl önceki sözlerini akıllara getirdi.
GÜNDEM 21.11.2020, 19:54
AK Parti'nin Kütahya, Afyon, Batman ve Siirt 7. Olağan kongrelerine katılan partililerine videokonferansla seslenen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği’nden verdiği sözleri tutmasını istediklerini belirtti. Erdoğan, "AB'den ayrımcılık yapmamasını, verdiği sözleri tutmasını, en azından ülkemize yönelik aleni düşmanlıklara alet olmamasını istiyoruz. Kendimizi başka yerlerde değil Avrupa'da görüyor, geleceğimizi Avrupa ile kurmayı tasavvur ediyoruz" dedi.
Erdoğan, 4 yıl önce Avrupa Birliği'ne seslenerek "Sen yoluna biz yolumuza" demişti. bugün yaptığı konuşmasında ise Erdoğan, "Kendimizi başka yerlerde değil Avrupa'da görüyor, geleceğimizi Avrupa ile kurmayı tasavvur ediyoruz" dedi.
6 Mayıs 2016'da yaptığı açıklamada Avrupa Komisyonu'nun 'Vize serbestisi için Türkiye'nin terörle mücadele yasasını AB'ye uyumlu hale getirmesi gerek' açıklamasına tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB'ye "Sen yoluna biz yolumuza" diyerek seslenmişti.
Erdoğan'ın 4 yıl önce yaptığı açıklaması şu şekildeydi;
"Şu anda Avrupa Birliği vize için terörle mücadele yasasını değiştireceksiniz diyor. Siz Avrupa Parlamentosu yanında çadır kuran teröristlere müsaade ediyorsunuz. Bu zihniyetini neden değiştirmiyorsunuz?. Teröristlere çadır kurduracaksın, bunu demokrasi adına yaptığını söyleyeceksin, bize de vize için terör yasasını değiştirin diyeceksin. Biz yolumuza gidiyoruz sen yoluna git kiminle anlaşabiliyorsan anlaş."
Öte yandan Erdoğan, 3 yıl önce yaptığı açıklamada da Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne muhtaç olmadığını dile getirmişti.
Erdoğan, 4 yıl önce Avrupa Birliği'ne seslenerek "Sen yoluna biz yolumuza" demişti. bugün yaptığı konuşmasında ise Erdoğan, "Kendimizi başka yerlerde değil Avrupa'da görüyor, geleceğimizi Avrupa ile kurmayı tasavvur ediyoruz" dedi.
6 Mayıs 2016'da yaptığı açıklamada Avrupa Komisyonu'nun 'Vize serbestisi için Türkiye'nin terörle mücadele yasasını AB'ye uyumlu hale getirmesi gerek' açıklamasına tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB'ye "Sen yoluna biz yolumuza" diyerek seslenmişti.
Erdoğan'ın 4 yıl önce yaptığı açıklaması şu şekildeydi;
"Şu anda Avrupa Birliği vize için terörle mücadele yasasını değiştireceksiniz diyor. Siz Avrupa Parlamentosu yanında çadır kuran teröristlere müsaade ediyorsunuz. Bu zihniyetini neden değiştirmiyorsunuz?. Teröristlere çadır kurduracaksın, bunu demokrasi adına yaptığını söyleyeceksin, bize de vize için terör yasasını değiştirin diyeceksin. Biz yolumuza gidiyoruz sen yoluna git kiminle anlaşabiliyorsan anlaş."
Öte yandan Erdoğan, 3 yıl önce yaptığı açıklamada da Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne muhtaç olmadığını dile getirmişti.
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