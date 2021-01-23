Gel vatandaş gel en ucuzu 5 lira
Bir yandan yağ, süt, süt ürünleri ve bakliyat gibi ürünlerin market fiyatları aldı başını gitti. Diğer taraftan el yakan pazarların boş olmasından da pazarcılar dertli.
GÜNDEM 23.01.2021, 04:33
Çarşı pazarda sebze ve meyve fiyatları cep yakarken alım gücü düşen vatandaş, pazara çıkamaz oldu. Vatandaşın yüksek fiyatlardan şikâyetçi olduğunu söyleyen pazarcı esnafı ise insanların artık kilo ile değil, tane tane almaya başladığını ifade etti. Pazarda 5 liranın altında ürün kalmadığını belirten pazarcılar, satış yapamamaktan dertli.
Ülkemizde meyve fiyatları son bir yılda yüzde 44,7 artarken vatandaşın vazgeçilmezi halk pazarları boş kaldı. Samsun’da halk pazarlarında sebze ve meyve satan Yüksel Kınalı, “Pazarda yoğunluk yok. Fiyatlar yüksek olduğu için müşteriler şikâyet ediyor. Artık insanlar kilo ile değil, tane tane almaya başladı. Biz de ürün satmakta zorlanıyoruz. Pazarda 5 TL altında ürün yok. Her şey 5 TL, 8 TL, 10 TL. Bu da müşterinin alım gücünü düşürüyor. Alıcı olmamasına rağmen fiyatlar yüksek. Fiyatlar makul olsa müşteri pazara daha çok gelir” dedi.
Ülkemizde meyve fiyatları son bir yılda yüzde 44,7 artarken vatandaşın vazgeçilmezi halk pazarları boş kaldı. Samsun’da halk pazarlarında sebze ve meyve satan Yüksel Kınalı, “Pazarda yoğunluk yok. Fiyatlar yüksek olduğu için müşteriler şikâyet ediyor. Artık insanlar kilo ile değil, tane tane almaya başladı. Biz de ürün satmakta zorlanıyoruz. Pazarda 5 TL altında ürün yok. Her şey 5 TL, 8 TL, 10 TL. Bu da müşterinin alım gücünü düşürüyor. Alıcı olmamasına rağmen fiyatlar yüksek. Fiyatlar makul olsa müşteri pazara daha çok gelir” dedi.
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