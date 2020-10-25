Geert Wilders'in Erdoğan paylaşımına AK Parti Sözcüsü Çelik'ten tepki!

Hollanda'da ana muhalefetteki "aşırı sağcı" Özgürlük Partisi'nin (PVV) lideri Geert Wilders'ın Twitter üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan için "terörist" ifadesini kullanmasına, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik tepki gösterdi.

Çelik, "#GeertWilders gibi faşistler Cumhurbaşkanımıza saldırırken niyetleri Suriye'de, Libya'da mazlumların kanını dökmektir ve Avrupa'da Hitler'in Yahudilere yaptığı zalimliği Müslümanlara yapmaktır. Cumhurbaşkanımız işte bu faşizme geçit vermiyor. #TerroristGeertWilders" ve "Bu faşistlerle mücadele edeceğiz. Bu mücadaleyi insanlık adına yükselteceğiz. Cumhurbaşkanımızın bu faşistlere geçit vermeyen mücadalesi, insanlık düşmanlarıyla mücadeledir. #TerroristGeertWilders" şeklinde paylaşımlarda bulundu.



Bu faşistlerle mücadele edeceğiz. Bu mücadaleyi insanlık adına yükselteceğiz. Cumhurbaşkanımızın bu faşistlere geçit vermeyen mücadalesi, insanlık düşmanlarıyla mücadeledir. #TerroristGeertWilders

— Ömer Çelik (@omerrcelik) October 25, 2020



Bu faşistlerle mücadele edeceğiz. Bu mücadaleyi insanlık adına yükselteceğiz. Cumhurbaşkanımızın bu faşistlere geçit vermeyen mücadalesi, insanlık düşmanlarıyla mücadeledir. #TerroristGeertWilders pushfn('ads'); — Ömer Çelik (@omerrcelik) October 25, 2020

