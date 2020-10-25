Geert Wilders'in Erdoğan paylaşımına AK Parti Sözcüsü Çelik'ten tepki!
AK Parti Sözcüsü Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan için "terörist" nitelemesinde bulunan Hollandalı siyasetçi Geert Wilders'a tepki gösterdi.
GÜNDEM 25.10.2020, 11:14
Hollanda'da ana muhalefetteki "aşırı sağcı" Özgürlük Partisi'nin (PVV) lideri Geert Wilders'ın Twitter üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan için "terörist" ifadesini kullanmasına, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik tepki gösterdi.
Çelik, "#GeertWilders gibi faşistler Cumhurbaşkanımıza saldırırken niyetleri Suriye'de, Libya'da mazlumların kanını dökmektir ve Avrupa'da Hitler'in Yahudilere yaptığı zalimliği Müslümanlara yapmaktır. Cumhurbaşkanımız işte bu faşizme geçit vermiyor. #TerroristGeertWilders" ve "Bu faşistlerle mücadele edeceğiz. Bu mücadaleyi insanlık adına yükselteceğiz. Cumhurbaşkanımızın bu faşistlere geçit vermeyen mücadalesi, insanlık düşmanlarıyla mücadeledir. #TerroristGeertWilders" şeklinde paylaşımlarda bulundu.
Bu faşistlerle mücadele edeceğiz. Bu mücadaleyi insanlık adına yükselteceğiz. Cumhurbaşkanımızın bu faşistlere geçit vermeyen mücadalesi, insanlık düşmanlarıyla mücadeledir. #TerroristGeertWilders
— Ömer Çelik (@omerrcelik) October 25, 2020
Bu faşistlerle mücadele edeceğiz. Bu mücadaleyi insanlık adına yükselteceğiz. Cumhurbaşkanımızın bu faşistlere geçit vermeyen mücadalesi, insanlık düşmanlarıyla mücadeledir. #TerroristGeertWilders pushfn('ads'); — Ömer Çelik (@omerrcelik) October 25, 2020
Çelik, "#GeertWilders gibi faşistler Cumhurbaşkanımıza saldırırken niyetleri Suriye'de, Libya'da mazlumların kanını dökmektir ve Avrupa'da Hitler'in Yahudilere yaptığı zalimliği Müslümanlara yapmaktır. Cumhurbaşkanımız işte bu faşizme geçit vermiyor. #TerroristGeertWilders" ve "Bu faşistlerle mücadele edeceğiz. Bu mücadaleyi insanlık adına yükselteceğiz. Cumhurbaşkanımızın bu faşistlere geçit vermeyen mücadalesi, insanlık düşmanlarıyla mücadeledir. #TerroristGeertWilders" şeklinde paylaşımlarda bulundu.
Bu faşistlerle mücadele edeceğiz. Bu mücadaleyi insanlık adına yükselteceğiz. Cumhurbaşkanımızın bu faşistlere geçit vermeyen mücadalesi, insanlık düşmanlarıyla mücadeledir. #TerroristGeertWilders
— Ömer Çelik (@omerrcelik) October 25, 2020
Bu faşistlerle mücadele edeceğiz. Bu mücadaleyi insanlık adına yükselteceğiz. Cumhurbaşkanımızın bu faşistlere geçit vermeyen mücadalesi, insanlık düşmanlarıyla mücadeledir. #TerroristGeertWilders pushfn('ads'); — Ömer Çelik (@omerrcelik) October 25, 2020
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