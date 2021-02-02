Geciken doğal gaz faturalarına 10 taksitle ödeme fırsatı

16 milyon İstanbulluya güvenli gaz arzı sağlayan İGDAŞ, yeni kampanyası ile fatura borcu olan abonelerine nefes aldırıyor. Kampanya çerçevesinde, gecikmiş fatura borçları için 10 taksite kadar ödeme fırsatı sunuluyor. Kampanyadan faydalanmak isteyenler 31 Mart 2021 tarihine kadar başvuruda bulunabilecek.

35 yıllık kurumsal deneyimiyle İstanbullulara hizmet veren İGDAŞ, COVID-19 pandemi sürecinde ödeme güçlüğü çeken abonelerini rahatlatacak bir kampanya başlattı. İGDAŞ’ın gecikmiş fatura borçlarını 10 aya kadar taksitle ödeme imkânı veren kampanyası, zorlu pandemi koşullarında abonelerine nefes aldıracak. Kampanyayla birlikte, gecikmiş fatura borçlarına vade farkı olmaksızın kredi kartıyla 10 taksitte ödeme imkânı getiriliyor. Nakit ödeme yapmak isteyenlere de yine vade farkı olmaksızın 4 taksitte ödeme fırsatı sunulan kampanyadan faydalanmak için, 31 Mart 2021 tarihine kadar başvuruda bulunulabilecek.



Kampanya hakkında bilgi veren İGDAŞ Genel Müdürü Dr. Mithat Bülent Özmen, 2021 yılının ilk kampanyasında, özellikle pandemi nedeniyle ödeme güçlüğü çeken abonelerine destek olmayı amaçladıklarını belirtti. Devamla Özmen, “Bu kampanya ile evsel ya da ticari tüketim yapan tüm abonelerimizin doğal gaz ihtiyacını kesintisiz sağlayabilmesini abonelerimizin varsa birikmiş borç yükünü rahatlıkla ödeyebilmelerini hedefliyoruz” dedi. Kampanyadan son ödeme tarihi 25 Aralık 2020 ve öncesine ait, daha önce yapılandırma konusu olmamış ve kampanya başlangıç tarihine kadar yasal takibe intikal etmemiş en az iki gecikmiş faturaya sahip abonelerle, son ödeme tarihi 1 Kasım 2020 tarihinden önce olan bir faturası ödenmemiş tüm aboneler faydalanabilecek.

Kampanya şartlarını taşıyan ve kredi kartı ile ödeme yapmak isteyen aboneler, ana para ve kampanyaya giriş tarihlerine kadarki gecikme bedellerini, herhangi bir vade farkı, ilave ücret ya da komisyon olmadan 10 taksitte ödeyebilecek.

Gecikmiş borçlarını nakit olarak ödemek isteyenler ise kampanyaya giriş tarihine kadarki gecikme bedelini peşinatla birlikte ödemek kaydıyla, borçlarını 4 taksit halinde ve vade farkı olmaksızın ödeyebilecek. İGDAŞ olarak altyapı alanındaki yatırımlar ve yeniliklerle abonelerine 7/24 güvenli gaz arzı sağladıklarını, böylece İstanbulluların yaşam kalitesini yükselttiklerini ifade eden İGDAŞ Genel Müdürü Dr. Mithat Bülent ÖZMEN; gecikmiş fatura borcu bulunan aboneleri kampanyadan faydalanmaya davet etti.

İşlemlerinizi İGDAŞ Vezneleri - internetsubesi.igdas.istanbul - İGDAŞ Mobil, işlem noktalarından gerçekleştirebilirsiniz. Kampanyaya dahil olan anlaşmalı banka kartlarımız:

İGDAŞ internet şubesi ve İGDAŞ mobil uygulaması üzerinden Bonus, Axess, World, Paraf ve Maximum, İGDAŞ Vezneleri üzerinden ise Bonus, Axess, World, Paraf özelliği taşıyan tüm kredi kartlarıyla işlem yapılabilir.



