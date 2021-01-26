Geç ödenen fatura için işlenen ücret faiz midir?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nca merak edilen dini konularda yoğun talebe daha hızlı cevap verilebilmesi için 'Dini Danışma Hattı' kuruldu.

Dini Danışma Hattı hem cep telefonlarından hem de sabit telefonlardan ulaşılabilir hale getirildi.

'Alo Fetva Hattı' olarak da bilinen 'Dini Danışma Hattı'nın yeni numarası ise '190' olarak belirlendi.



En çok merak edilen sorulardan biri de faturaların gecikme tutarlarının yansıtılması oldu.

Vatandaşlar "Geç ödenen fatura için işlenen faiz caiz midir?" sorusuna yanıt arıyor.



Alo fetva hattından faturalar için alınan gecikme zammına yönelik cevap ise şöyle geldi.

Borç, devlete ait ise ve gecikme cezası alınıyorsa bu faiz değil, cezadır, devletin bu hakkı vardır. Enflasyonu aşan gecikme zammını devlet de alamaz.

Özel sektöre ait borçlarda gecikme zammı ancak enflasyonun eksilttiği kadar olabilir, daha fazla alınırsa faiz olur. Özel sektör ceza koyamaz ve alamaz. Cezaî şart vardır ama bu, borcun gecikmesi ile ilgili değildir.

