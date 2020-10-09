Gazzeli yetim çifte nikah hediyesi
Cansuyu genç yetim çiftin yuvasını kurdu, düğünlerini yaptı…
GÜNDEM 09.10.2020, 07:04
Dünyanın dört bir yanındaki mazlum ve mağdurlara yıllardır yardımlarını sürdüren Cansuyu, kriz bölgelerindeki yardımlarını da aralıksız sürdürüyor. Gazze’deki iki yetim gence düğün hediyesi olarak ev kurdu.
Yıllardır İsrail ablukası altında adeta bir açık hava hapishanesine dönüşen Gazze’ye yönelik yardım faaliyetleri sürüyor. Yardımsever milletimizin gönderdiği yardımlar ise kuruluşlar tarafından bölgedeki mazlum ve mağdurlara ulaştırılıyor. Gazze’deki gıda ve temel ihtiyaç maddeleri şeklindeki yardımlarını aralıksız sürdüren Cansuyu ise bölgedeki yetimlere de bir bir sahip çıkıyor. Kurduğu yetim merkeziyle ümmetin emaneti çocuklara sahip çıkan Cansuyu yetim gençleri de unutmadı.
Yetim Projesi kapsamında ümmet coğrafyasındaki binlerce yetimin aylık barınma ve temel ihtiyaç maddelerini karşılayan Cansuyu, yaşamını tek başına idame ettiremeyecek yetimlere kendi ayakları üzerinde duracak yeterliliğe ulaşıncaya kadar maddi ve manevi katkıda bulunuyor.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Cansuyu Derneği Dış İlişkiler Koordinatörü Mesut Ceylan, “Yetim projesi Cansuyu Derneğimizin üzerinde durduğu en hassas konuların başında geliyor. Hayırsever sponsorlarımızın desteği ile binlerce yetim kardeşimizin aylık ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bu projemiz kapsamında Konya temsilciliğimizin ve hayırsever vatandaşların katkılarıyla Gazze’de yetim bir çiftimizin düğününü gerçekleştirdik, onlara düğün ve ev eşyalarını tedarik ederken yüzlerindeki mutluluğa şahit olduk. Emeği ve katkısı geçen herkesten Allah razı olsun” diye konuştu.
Son olarak abluka altındaki Gazze’de yetim bir çiftin düğünlerini gerçekleştiren Cansuyu, yuva kurmalarına vesile oldu. Hayırsever bağışçıların desteği ile gerçekleştirilen bu organizasyonda kimsesi olmayan yetim çiftin ev eşyasından düğün öncesi hazırlıklarına kadar birçok ihtiyacını karşılayan Cansuyu, gençlerin yüzünün gülmesine vesile oldu.
Yıllardır İsrail ablukası altında adeta bir açık hava hapishanesine dönüşen Gazze’ye yönelik yardım faaliyetleri sürüyor. Yardımsever milletimizin gönderdiği yardımlar ise kuruluşlar tarafından bölgedeki mazlum ve mağdurlara ulaştırılıyor. Gazze’deki gıda ve temel ihtiyaç maddeleri şeklindeki yardımlarını aralıksız sürdüren Cansuyu ise bölgedeki yetimlere de bir bir sahip çıkıyor. Kurduğu yetim merkeziyle ümmetin emaneti çocuklara sahip çıkan Cansuyu yetim gençleri de unutmadı.
Yetim Projesi kapsamında ümmet coğrafyasındaki binlerce yetimin aylık barınma ve temel ihtiyaç maddelerini karşılayan Cansuyu, yaşamını tek başına idame ettiremeyecek yetimlere kendi ayakları üzerinde duracak yeterliliğe ulaşıncaya kadar maddi ve manevi katkıda bulunuyor.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Cansuyu Derneği Dış İlişkiler Koordinatörü Mesut Ceylan, “Yetim projesi Cansuyu Derneğimizin üzerinde durduğu en hassas konuların başında geliyor. Hayırsever sponsorlarımızın desteği ile binlerce yetim kardeşimizin aylık ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bu projemiz kapsamında Konya temsilciliğimizin ve hayırsever vatandaşların katkılarıyla Gazze’de yetim bir çiftimizin düğününü gerçekleştirdik, onlara düğün ve ev eşyalarını tedarik ederken yüzlerindeki mutluluğa şahit olduk. Emeği ve katkısı geçen herkesten Allah razı olsun” diye konuştu.
Son olarak abluka altındaki Gazze’de yetim bir çiftin düğünlerini gerçekleştiren Cansuyu, yuva kurmalarına vesile oldu. Hayırsever bağışçıların desteği ile gerçekleştirilen bu organizasyonda kimsesi olmayan yetim çiftin ev eşyasından düğün öncesi hazırlıklarına kadar birçok ihtiyacını karşılayan Cansuyu, gençlerin yüzünün gülmesine vesile oldu.
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