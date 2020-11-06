Gaziantep'ten Beşiktaş'a farklı tarife: 4 gol 1 kırmızı
Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü sahasında karşılaştığı Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti.
GÜNDEM 06.11.2020, 22:56
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Gaziantep Kalyon Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi takım 45. dakikada Mirallas'ın golüyle 1-0 öne geçti. Konuk ekip 61'de Larin ile beraberliği sağladı. Ardından 63. dakikada Muhammet Demir, takımını yeniden öne geçirdi. Maçın sonucunu belirleyen gol 90+8. dakikada Kenan Özer'den geldi.
Mücadelenin 55. dakikasında Beşiktaş'ın kalecisi Ersin Destanoğlu kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonucun ardından evinde oynadığı 7 maçı kaybetmeyen Gaziantep FK puanını 11'e yükseltirken Beşiktaş 10 puanda kaldı.
Mücadelenin 55. dakikasında Beşiktaş'ın kalecisi Ersin Destanoğlu kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonucun ardından evinde oynadığı 7 maçı kaybetmeyen Gaziantep FK puanını 11'e yükseltirken Beşiktaş 10 puanda kaldı.
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