Gaziantep'te satılık 52.300 m² fıstıklık!
Gaziantep'te 52.300 m² fıstıklık Nizip İcra Dairesi tarafından satılığa çıkarıldı.
GÜNDEM 17.01.2021, 20:21
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre Gaziantep'in Nizip ilçesi Altındağ mahallesi Ulukaya mevkiinde bulunan 52.300 m² büyüklüğünde fıstıklık Nizip İcra Dairesi tarafından satılığa çıkarıldı.
İhale açık artırma suretiyle yapılacak olup birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir.
İlanla ilgili daha detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz
İhale açık artırma suretiyle yapılacak olup birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir.
İlanla ilgili daha detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz
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