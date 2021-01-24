Gaziantep'te puanlar paylaşıldı
Gaziantep FK, Süper Lig'in 21. haftasında evinde Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı.
GÜNDEM 24.01.2021, 22:00
Süper Lig'in 21. haftasında Gaziantep FK ile Hatayspor kozlarını paylaştı. Mücadele karşılıklı atılan gollerle 1-1 eşitlikle sonuçlandı.
Kalyon Stadı'nda Gaziantep ekibinin golünü 30. dakikada Jefferson attı.
Atakaş Hatayspor, uzatmaların son saniyesinde Junior Morais'ın kendi kalesine attığı golle karşılaşmadan 1 puanla ayrıldı.
Sumudica ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktör Ricardo Sa Pinto ile anlaşan Gaziantep ekibi, Portekizli çalıştırıcıyla çıktığı ilk müsabakasından 1 puanla ayrıldı ve puanını 35'e yükseltti.
Hatayspor ise puanını 32 yaptı.
Kalyon Stadı'nda Gaziantep ekibinin golünü 30. dakikada Jefferson attı.
Atakaş Hatayspor, uzatmaların son saniyesinde Junior Morais'ın kendi kalesine attığı golle karşılaşmadan 1 puanla ayrıldı.
Sumudica ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktör Ricardo Sa Pinto ile anlaşan Gaziantep ekibi, Portekizli çalıştırıcıyla çıktığı ilk müsabakasından 1 puanla ayrıldı ve puanını 35'e yükseltti.
Hatayspor ise puanını 32 yaptı.
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