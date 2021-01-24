Gaziantep'te puanlar paylaşıldı

Süper Lig'in 21. haftasında Gaziantep FK ile Hatayspor kozlarını paylaştı. Mücadele karşılıklı atılan gollerle 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

Kalyon Stadı'nda Gaziantep ekibinin golünü 30. dakikada Jefferson attı.

Atakaş Hatayspor, uzatmaların son saniyesinde Junior Morais'ın kendi kalesine attığı golle karşılaşmadan 1 puanla ayrıldı.

Sumudica ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktör Ricardo Sa Pinto ile anlaşan Gaziantep ekibi, Portekizli çalıştırıcıyla çıktığı ilk müsabakasından 1 puanla ayrıldı ve puanını 35'e yükseltti.

Hatayspor ise puanını 32 yaptı.

