Gaziantep'te otobüs kazası! Çok sayıda yaralı var

Gaziantep'te yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kaza 12 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gaziantep'ten Adana yönüne hareket halindeki sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen yolcu otobüsü, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Narlı mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada yaralanan 12 kişi, ambulanslarla Gaziantep ve Kahramanmaraş'taki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Sağanağın etkili olduğu bölgede, kazadan kısa bir süre sonra başka bir yolcu otobüsü de bariyerleri yıkarak orta refüje çıktı.

Yaralananın olmadığı kazada maddi hasar meydana geldi. Kazalar nedeniyle TAG Otoyolu'ndaki ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

