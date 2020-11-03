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Gaziantep'te otobüs kazası! Çok sayıda yaralı var
Gaziantep-Adana Otoban'ında aniden bastıran yağmurun ardından kayganlaşan yolda bir otobüs devrilerek takla attı, bir diğer otobüs ise yoldan çıkarak orta refüje çıktı.
GÜNDEM 03.11.2020, 02:33
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Gaziantep'te yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kaza 12 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Gaziantep'ten Adana yönüne hareket halindeki sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen yolcu otobüsü, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Narlı mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada yaralanan 12 kişi, ambulanslarla Gaziantep ve Kahramanmaraş'taki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Sağanağın etkili olduğu bölgede, kazadan kısa bir süre sonra başka bir yolcu otobüsü de bariyerleri yıkarak orta refüje çıktı.
Yaralananın olmadığı kazada maddi hasar meydana geldi. Kazalar nedeniyle TAG Otoyolu'ndaki ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
Alınan bilgiye göre, Gaziantep'ten Adana yönüne hareket halindeki sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen yolcu otobüsü, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Narlı mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada yaralanan 12 kişi, ambulanslarla Gaziantep ve Kahramanmaraş'taki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Sağanağın etkili olduğu bölgede, kazadan kısa bir süre sonra başka bir yolcu otobüsü de bariyerleri yıkarak orta refüje çıktı.
Yaralananın olmadığı kazada maddi hasar meydana geldi. Kazalar nedeniyle TAG Otoyolu'ndaki ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
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