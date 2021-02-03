Gaziantep'te işler kötüye gidiyor!

Sumudica sonrası dönemde istediği oyun ritmini ve planını bulamayan Gaziantep FK, ligin güçlü ekiplerinden Karagümrük karşısında ikinci yarıda oyundan düştü. Tecrübeli oyuncuların yetenek ve güçlü yönlerini öne çıkarmasını sağlayan pas oyununu başarıya ulaştıran Karagümrük, düşüşteki rakibini ikinci yarının ortalarında bulduğu gollerle mağlup etmeyi başardı. 58. dakikada N'Dao ile 1-0'ı yakalayan İstanbul temsilcisi, maçın sonucunu 64. dakikada tecrübeli İtalyan golcü Borini'nin ayağından gelen golle belirledi.

Bu sonucun ardından Karagümrük puanının 34'e yükseltip sekizinci sıradaki yerini korurken Gaziantep FK 35 puan ile altıncı sırada yer aldı

