Gaziantepli ayakkabı boyacısı Türkiye’nin özeti

Televizyonu olmadığı için sokağa çıkma yasağından habersiz, çalışmak için dışarı çıkan Gaziantep’teki ayakkabı boyacısı, akıllara yoksullukla mücadele eden milyonları getirdi.

BİRLEŞMİŞ Milletler tarafından 2019 yılında yayınlanan İnsani Gelişme Endeksi’ne göre ülkemizde 16 milyon 831 bin kişi sosyal yardımlarla hayata tutunmaya çalışırken Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı verilerine göre ise sosyal yardım alan hane sayısı yaklaşık 3,5 milyon. Yoksulluklarına karşı kalıcı çözümler bekleyen çaresiz vatandaşlar ise yapılan yardımlara muhtaç olmak istemiyor.

İşsizlik, enflasyon ve ekonomik kriz, vatandaşları çaresizliğe itiyor. Son olarak Gaziantep’te televizyonu olmadığı için hafta sonu sokağa çıkma yasağından habersiz olan bir ayakkabı boyacısının çalışmak için dışarı çıkması gündeme oturdu. 4 çocuğu olan ve aç olduğunu söyleyen vatandaş için bir açıklama yayınlayan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, televizyon hediye edeceklerini ve artık sokağa çıkma yasağından haberdar olacağını söyledi. Bu olay Türkiye’de yoksullara karşı yetkililerin tavrını bir kez daha gözler önüne sererken yapılan araştırmalara ve resmi olmayan rakamlara göre evine ekmek götürmek için ayakkabı boyamak zorunda olan vatandaş gibi Türkiye’de 22 milyon kişi yoksullukla mücadele ediyor.



Ekonomik krizin derinleşmesiyle Türkiye’de yoksulluk sorunu her geçen yıl daha da büyüyor. Ayakkabı boyamak için hafta sonu bile çalışmak zorunda olan vatandaşımız gibi maddi sorunlarla mücadele edenlerin sayısı giderek artıyor. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından 2019 yılında yayınlanan İnsani Gelişme Endeksi’ne göre ülkemizde 16 milyon 831 bin kişi sosyal yardımlarla hayata tutunmaya çalışıyor. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı verilerine göre ise sosyal yardım alan hane sayısı da yaklaşık 3,5 milyon. Bu tablo devletin sosyal yardım politikalarının kalıcı bir çözüm getirmediğini net bir şekilde gözler önüne seriyor.



Geçtiğimiz yılın verileri ortadayken, hazırlanan 2020 yılı bütçesinde sosyal yardımların payı yüzde 6,3 olarak belirlenmişti. Ancak bu yılın beklenmedik gelişmesi koronavirüs salgınıyla birlikte ülkemizdeki işsizlik giderek arttı ve sonuç olarak yoksulluk da rekor kırdı. Resmi olmayan verilere göre günümüz Türkiye’sinde 22 milyon vatandaşın tek geçim kaynağı sosyal yardımlar. Öte yandan fakirlik ve maddi sorunlarla mücadele eden ailelere karşı sosyal yardımların sadece para, giysi ve erzak desteği olarak görülmesi de eleştirilecek başka bir konu. Yoksulluklarına karşı kalıcı çözümler bekleyen çaresiz vatandaşlar, yapılan yardımlara muhtaç olmak istemiyor.

