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Gaziantep ile Trabzonspor berabere kaldı! Takımlar 1 puanla ayrıldı
Süper Lig'in 4'üncü haftasında Trabzonspor deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi.
GÜNDEM 02.10.2020, 22:34
Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor deplasmanda Gaziantep FK ile 1-1'lik berabere kaldı.
İlk yarısı 0-0 sona eren maçta Trabzonspor'a üstünlüğü getiren gol, 64. dakikada kullanılan uzun taçta ağları sarsan Gaston Campi ile geldi. Maçın 88. dakikasında ceza alanında yaşanan pozisyonun ardından Fırat Aydınus VAR incelemesi yaptı ve Gaziantep FK lehine penaltı verdi. Topun başına gelen Maxim, 90+3. dakikada ağları sarstı ve takımına 1 puanı getirdi.
Ayrıca karşılaşmanın 90+7. dakikasında yaşanan pozisyonda Trabzonsporlu oyuncular penaltı bekledi ancak hakem devam kararı verdi.
Bu sonuçla Gaziantep FK puanını 3'e çıkarırken, Trabzonspor ise puanını 5'e yükseltti.
İlk yarısı 0-0 sona eren maçta Trabzonspor'a üstünlüğü getiren gol, 64. dakikada kullanılan uzun taçta ağları sarsan Gaston Campi ile geldi. Maçın 88. dakikasında ceza alanında yaşanan pozisyonun ardından Fırat Aydınus VAR incelemesi yaptı ve Gaziantep FK lehine penaltı verdi. Topun başına gelen Maxim, 90+3. dakikada ağları sarstı ve takımına 1 puanı getirdi.
Ayrıca karşılaşmanın 90+7. dakikasında yaşanan pozisyonda Trabzonsporlu oyuncular penaltı bekledi ancak hakem devam kararı verdi.
Bu sonuçla Gaziantep FK puanını 3'e çıkarırken, Trabzonspor ise puanını 5'e yükseltti.
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