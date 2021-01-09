Gaziantep FK'de Sumudica ile Mehmet Büyükekşi arasında gerginlik!

Süper Lig'in 18'inci hafta maçında deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a 2-1 mağlup olan Gaziantep FK'nın teknik direktörü Marius Sumudica karşılaşma sonrası "Ben Türkiye'de çalışmaya devam etmek istiyorum. Ben bu ülkeyi seviyorum, bu sezon sonuna kadar kalacağım burada. Bana saygı duymayan insanlarla çalışmam. Çünkü bana saygı göstermiyorlar" dedi.



Sumudica'nın yaptığı açıklama sonrası Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi, Rumen hocaya cevap verdi. Gaziantep FK Başkanı A Spor'a konuşarak "Sumudica'nın yaptığı açıklamayı talihsizlik olarak görüyorum. Hiç kimse bu kulüpten büyük değil. Hocamıza da futbolcularımıza da hiçbir borcumuz yok." dedi.

"Her hafta, her maçtan sonra sözleşme istiyor. Böyle bir şey olabilir mi?" diye açıklamada bulunan Büyükekşi, şöyle konuştu:



"Sumudica'nın ücretinde herhangi bir indirim istemedik. Hocanın bize maliyeti, 1.2 milyon Euro ama bizden istediği 1.6 milyon Euro. Türkiye'de hangi teknik direktör alıyor bunu? UEFA Kupası'nı almış Fatih Terim dahil. Böyle bir şey var mı? Sonra da televizyonlara çıkıp Türkiye bilsin diyor, Türkiye asıl bunları bilsin. Bütün başarıyı üstüne alıyor. Böyle bir şey olabilir mi?"

