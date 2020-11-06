Gaziantep FK - Beşiktaş maçını Rıdvan Dilmen yorumladı

Rıdvan Dilmen, "Bazen bir oyuncu, çok oyuncudur. Josef, beklemediğimiz kadar formda geldi aslında. Josef olmayınca Atiba'nın da Dorukhan'ın da performansı düştü" dedi.

Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ta forma giyen Josef'in önemli oyuncu olduğu ifade ederek, "Bazen bir oyuncu, çok oyuncudur. Josef, beklemediğimiz kadar formda geldi aslında. Josef olmayınca Atiba'nın da Dorukhan'ın da performansı düştü. Sadece santrfor üstünden gitmemek lazım. Josef'i alırsanız Atiba'yı öne atabilir, Larin'e geriye gelme dersiniz" diye konuştu.

Rıdvan Dilmen, Gazinatep takımın iyi oynamadığı dile getirerek, "Beklemediğim bir Gaziantep takımı var. Sergen Yalçın da böyle bir Gaziantep beklemiyordu. Kaybetmeyen bir takım Gaziantep. Beşiktaş da 2 hafta önce koyduğum tespite devam ettiler. Top rakipteyken iyi oynuyorlar" ifadelerini kullandı.

Rıdvan Dilmen, "Pozisyon ceza sahası dışında olduğu için VAR çağırmadı ama pozisyon kırmızı, onun için çağırması lazım. Faulü veriyorsan Ersin'in aleyhine, Gaziantep'in lehine vereceksin" dedi.

