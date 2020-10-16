Gaziantap'te pompalı saldırı! Hayatını kaybetti
Gaziantep’te pusu kurdukları şahsı vurarak öldüren şüpheliler her yerde aranıyor.
GÜNDEM 16.10.2020, 01:29
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Gaziantep’te pusu kurdukları şahsı vurarak öldüren şüpheliler her yerde aranıyor.
Olay, Şehitkamil ilçesi Sanayi Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde sanayi sitesine gelen Metin Köseoğlu (46) aracını park ettiği esnada kendisine pusu kuran kişilerin saldırısına uğradı. Kimlikleri belirlenemeyen şüphelilerden biri Köseoğlu’nun başına pompalı tüfekle tek el ateş etti. Köseoğlu kanlar içinde yere yığılırken saldırganlar ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 ekipleri Köseoğlu’na ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Başından vurulan Metin Köseoğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayın ardından Cinayet Büro ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatırken hayatını kaybeden Köseoğlu’nun cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olay, Şehitkamil ilçesi Sanayi Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde sanayi sitesine gelen Metin Köseoğlu (46) aracını park ettiği esnada kendisine pusu kuran kişilerin saldırısına uğradı. Kimlikleri belirlenemeyen şüphelilerden biri Köseoğlu’nun başına pompalı tüfekle tek el ateş etti. Köseoğlu kanlar içinde yere yığılırken saldırganlar ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 ekipleri Köseoğlu’na ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Başından vurulan Metin Köseoğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayın ardından Cinayet Büro ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatırken hayatını kaybeden Köseoğlu’nun cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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