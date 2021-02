Gayemiz Allah’ın rızasını kazanmak

Divana katılan teşkilat mensuplarına hitap eden Salih Turhan, “Gayemiz güç, kuvvet ve kudret sahibi Allah’ın rızasını kazanmaktır. Hak batıl mücadelesi sadece bugün ortaya konulan bir mücadele değildir. Öncelikle hak ve batıl kavramlarını bilmemiz gerekir. Hak, şartlar altında değişmeyen doğru olan şeydir” dedi.

Anadolu Gençlik Derneği ( AGD) Sakarya Şubesi’nin Ocak ayı İl Divan Toplantısı, yüzlerce teşkilat mensubunun katılımıyla internet ortamında gerçekleştirildi. AGD Sakarya Şubesi Komisyon başkanlarının sunumlarını gerçekleştirildiği divan toplantısına AGD ve MGV Genel Başkanı Salih Turan ve AGD Sakarya İl Şube Başkanı Ali Ahmet Çelik iştirak etti. Toplantıda teşkilat mensupları ile bir araya gelen Salih Turhan, pandemi süreci, gençlik çalışmaları ve İslam coğrafyasına yönelik önemli açıklamalarda bulundu.

AGD Sakarya Şubesi’nin Ocak ayı il divan toplantısında teşkilat mensuplarına hitap eden AGD ve MGV Genel Başkanı Salih Turan, “Bizler Müslümanız. İnanan insanlarız. Müslüman demek Rabbine teslim olan adam demektir. Müslüman insan Allah’ın koyduğu kurallara teslim olan insandır. Allah insanlara biz düzen bir sistem kurduğu zaman bu nizamın her yerde ve her zaman yaşanılır kılınmasını emretmiştir. Cenab-ı Mevla, Müslümanlık sadece camilerde yaşansın sadece bayram namazlarında yaşansın sadece ibadet açısından belli bir bölümde yaşanılsın diye bu dini bize göndermedi. İslam şâmil ve kâmil bir dindir. Hayatımızın her alanını, herkesi ve her şeyi kapsayıcıdır” ifadelerini kullandı.



Anadolu Gençlik Derneği’nin, toplumun içerisinde gençliği ifsat eden mekanizmalara karşı bir ıslah hareketi olarak ortaya çıktığının altını çizen Turhan, “Müminler bir ve beraber olsunlar, yalnız hareket etmesinler, aynı duygu, düşünce, fikir ve inanç etrafında birleşsinler ki iyiyi, güzeli, faydalıyı yaşanabilir kılalım. ‘İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır’ düsturunu yerine getirmek için Anadolu Gençlik Derneği çatısı altında çalışmalar yapıyoruz. Gayemiz güç, kuvvet ve kudret sahibi Allah’ın rızasını kazanmaktır. Hak batıl mücadelesi sadece bugün ortaya konulan bir mücadele değildir. Öncelikle hak ve batıl kavramlarını bilmemiz gerekir. Hak, şartlar altında değişmeyen doğru olan şeydir” şeklinde konuştu.



Turhan, konuşmasını, “Bir sürü felaket tellallığı yapan insanlar var. Tabii ki zor bir süreç bizleri bekliyor, lakin hayat devam ediyor ve bizler Müslümanca bir hayat yaşamaya devam etmeye mecburuz. Dolayısıyla ümitvarız. Gençlerimizin yürek yangınını derinden hissediyorum. Biliyorum ki varlığının bilincinde olan gençlerimiz, ‘bir an önce şu süreç bitse de kaldığımız yerden çalışmalarımıza devam etsek’ diyerek sabırsızlıkla bekliyorlar. Bizim için süreç meydanların ve sokakların bizi beklediği bir süreçtir. İnşallah mahalle mahalle, sınıf sınıf tebliğ çalışmalarımıza devam edeceğiz. Cenab-ı Mevla, yaptığımız her işi kendi rızası için yapmayı nasip etsin” diyerek tamamladı.