Gaye Vakfından Cevat Akşit'in sağlık durumu hakkında bilgi ve teşekkür

Koronavirüs tedavisi gördüğü hastaneden 25 Kasım'da eşiyle birlikte taburcu olan Millî Gazete yazarı, İlahiyatçı Prof. Dr. M. Cevat Akşit Hocaefendi yeniden hastaneye yatırılmıştı. Tedavisinin ardından geçtiğimiz 7 Aralık'ta taburcu olan Akşit'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Cevat Akşit'in oğlu, Gaye Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dt. Mehmet Sıddık Akşit babasının taburcu olmasının ardından yazılı bir açıklamada bulunarak hastane sürecinde geçmiş olsun dualarını iletenlere teşekkürleri iletti.

Mehmet Sıddık Akşit'in açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na teşekkür etti.

Ayrıca, açıklamada Cevat Akşit Hocaefendinin Ramuz'ul EHadis derslerinin cuma akşamı saat 20.30'da Cevat Akşit Youtube kanalından yeniden başlayacağı ifade edildi.

Açıklama şu ifadelere yer verildi:



"Covid-19 tedavisi gördüğümüz Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesinden muhterem Babam Prof. Dr. Mustafa Cevat Akşit Hocaefendi tekrar Pazartesi günü ,ben de dün itibari ile sizlerin duaları vesilesi ile Elhamdülillah taburcu olduk.

Bu süreçte bizzat arayan, ilgilenen Cumhurbaşkanımız Sn.Recep Tayyip Erdoğan’a, Ak Parti Genel Başkan Vekili Sn. Prof. Dr. Numan Kurtulmuş'a, Saadet Partisi Genel Başkanı Sn. Temel Karamollaoğlu'na, Adalet Bakanımız Sn. Abdulhamit Gül'e, sağlık durumumuzu her gün takip eden, arayıp soran Sağlık Bakanımız Sn. Dr. Fahrettin Koca’ya, Başhekimimiz Sn. Prof. Dr. Recep Demirhan’a, Enfeksiyon Hastalıkları Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ayşe Batırel’e ve tüm hastane personeline, arayan ve bize dua eden tüm sevenlerimize ayrı ayrı teşekkürlerimizi sunarız.

Rabbimizden tüm hastalara hayırlı şifalar dileriz. Bu hastalığın biran önce hayırla def edilmesini Cenab-ı Hakk'tan niyaz ederiz. Allah (C.C) hepinizden razı olsun.

Cuma akşamı 20:30'da https://www.youtube.com/user/CevatAksitHocaefendi kanalında canlı yayın Ramuz'ul EHadis dersleri tekrar devam edecektir inşaallah.

Hürmet ve muhabbetle,

Gaye Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı"

