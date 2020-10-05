GATA'nın Başhekim Yardımcısı Ali Edizer görevden alındı
Sosyal medyadaki açıklamalarıyla tepki çeken GATA'nın Başhekim Yardımcısı Ali Edizer görevinden alındı. Edizer'in sözleşmesi de feshedildi.
GÜNDEM 05.10.2020, 14:10
Sağlık Bakanlığı, sosyal medyadaki açıklamalarıyla tepki çeken Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Ali Edizer'i görevden aldı.Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu, sosyal medya paylaşımlarıyla tepki çeken Dr. Ali Edizer hakkında inceleme başlattı.
Edizer, sözleşmesi feshedilerek görevden alındı.
Edizer, sözleşmesi feshedilerek görevden alındı.
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