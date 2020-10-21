Garry Rodrigues'ten Fenerbahçe'ye ayrılık mesajı
Garry Rodrigues, Fenerbahçe ile olan kiralık sözleşmesini fesh ederek gönderilen Garry Rodrigues, Fenerbahçe için veda mesajı yayımladı.
GÜNDEM 21.10.2020, 20:49
Fenerbahçe ile sözleşmesi feshedilen Garry Rodrigues, bonservisinin bulunduğu Al- Ittihad’a geri dönmüştü.
Sarı-Lacivertliler için yayınladığı veda mesajında Garry Rodrigues, “Emeği geçen kulüp çalışanlarımız, takım arkadaşlarım ve Fenerbahçe taraftarına teşekkür ederim. Samandıra’da sizlerle son günümdü. Herkesle iyi vedalaştığımız için mutluyum. İyi bir sezon geçirmenizi dilerim, başarılar Fenerbahçe” ifadelerini kullandı.
Sarı-Lacivertliler için yayınladığı veda mesajında Garry Rodrigues, “Emeği geçen kulüp çalışanlarımız, takım arkadaşlarım ve Fenerbahçe taraftarına teşekkür ederim. Samandıra’da sizlerle son günümdü. Herkesle iyi vedalaştığımız için mutluyum. İyi bir sezon geçirmenizi dilerim, başarılar Fenerbahçe” ifadelerini kullandı.
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