Gardiyan alımı: O şart değişti! İKM olmak isteyenlere kötü haber

Adalet Bakanlığı bünyesine bağlı Ceza Tevkifevleri (CTE) bünyesine gardiyan alımı şartlarında değişikliğe gidildi. On binlerce adayın KPSS sonuçlarının ardından heyecanla beklediği İKM alımları 2021 içerisinde her an gelebilir. Bu nedenle adaylar son hazırlıklarını yapmaya başladı. Hazırlık yapmaya çalışan adaylara kötü haber gardiyan alım şartları için geldi.

Adalet Bakanlığı, İKM alım yönetmeliğinde bir değişikliğe gitti. Bu değişiklik ile alımlarda düşük KPSS puanı ile başvuru yapacakların şansı çok azaldı.



Pandemi nedeniyle İKM alımlarında şartları karşıladığı için boy-kilo ölçümüne alım sayısının 10 katı aday çağırılacaktı. Normalde 5 olan bu sayı 10’a çıkarılmıştı. Fakat Bakanlık, yaptığı yönetmelik değişikliği ile boy-kilo ölçümüne katılacak aday sayısını alım sayısının 3 katına düşürdü.

Konu ile ilgili değişiklik metninde; “Boy ve kilo şartı aranan unvanlarda; ilân edilen kadro sayısının üç katı aday içerisinden boy ve kilo şartını taşıyanlar sözlü sınava katılmaya hak kazanır.”



Bu şekilde İKM alımı KPSS şartı 2021 için yükseltilebilir. Ayrıca mülakat aşamasına çağırılacaklarda aday sayısı da bir hayli azalacak.

