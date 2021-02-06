Galibiyet sonrası Fatih Terim'den flaş açıklamalar!

Fatih Terim, maç sonunda yayıncı kuruluş beIN Sports'a konuştu. Babasının ölüm yıl dönümü olduğunu ifade eden Terim galibiyeti babasına ithaf ettiğini söyledi. Terim, "Sevgili babacığımın ruhu şad olsun. Bugün gidemedim, yarın gideceğim nasipse. Buna denk geldi. Ona ithaf ediyorum. Bir de tabii gerçek sağlık çalışanlarına hediye ediyorum galibiyeti. Maça gelince, düşündüğümüz hiçbir senaryo bizi yanıltmadı. Oyunun ve topun hakimi olacağımızı biliyorduk. Fenerbahçe’nin kazandığı toplarla sıkıntı yaratacağı analizlerimizde açıktı ama ödün vermedik. Özellikle ilk 30 dakika yüzde 60'lara varan bir topla oynama. Pozisyonlar da bulduk. Burada dünya çapında bir hakemimiz var Cüneyt Çakır, varda da Ali Palabıyık. Donk'a yapılan nasıl penaltı çalınmaz anlamış değiliz. Kaybetmişken konuşmuyoruz, kazanmışken konuşalım. O pozisyon tartışmaya açık değil" dedi.

"Zaman zaman defansımızın arkasına uzun toplar, sürpriz değildi. Zaten çalışmıştık. Bundan önce de bizim kendimize ait oyun planımız var. bundan vazgeçmedik. Bütün oyuncularımı kutluyorum, tam yerinde zamanında lider olunacak bir yerde kazandılar. Açıkçası bizim oyunu kaybedeceğimiz kaygısını hiç taşımadığımız bir maç olduğunu söyleyebiliriz.

Bir buçuk maç oynadı Mohamed, başka bir ülkede ilk defa oynuyor. Genç bir adam, dili aynı değil antrenman şekilleri değişik. Kolay bir şey değil ama muhteşem bir adaptasyon sergiledi. Ondan daha iyi performanslar alacağımızı düşünüyorum. Karakter olarak da çok iyi. Falcao'ya gelince, Falcao geldi hoş geldi. Bir değil iki santrafor oynarız gerekirse ama oyun anlayışımızdan ödün vermeyiz. Gedson'un da karantina süreci bittikten sonra onu da Galatasaray ve futbolseverlerle buluşturacağız. Oyuncular eksikken ağzımı açmadım, fazlayken ne bu fazlalık diyecek halim yok. Bu fikstürden lider çıkmak çok önemliydi. Yeni gelenlerle beraber bu havayı devam ettireceğiz."

