Galaxy M31S Türkiye'de satışa çıktı! İşte fiyatı...
Samsung'un tanıttığı yeni akıllı telefon modeli Galaxy M31S, Türkiye'de satışa çıktı ve fiyatları belirlendi.
GÜNDEM 08.10.2020, 06:13
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Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung Galaxy M31S, yüksek bir ekran oranı ve dörtlü kamera kurulumu ile Türkiye'de satışa çıktı.
Ön kısmında yer alan 32 Megapiksellik selfie kamerasıyla dikkat çeken Samsung Galaxy M31S, 64 Megapiksel ana kamera, 12 Megapiksel ultra geniş açı, 5 Megapiksel derinlik sensörü ve 5 Megapiksel makro kamera ile geldi.
Oldukça ince çerçevelere sahip bir ekran tasarımı ile birlikte kullanıcıya geniş bir kullanılabilir alan sunan yeni cihazın, arka sol üst köşesinde, dikdörtgen bir kamera modülü içerisinde yer alan dörtlü kamera ve flaş bulunuyor.
Galaxy M31S, gücünü 8 çekirdekli Exynos 9611 işlemcisinden alıyor. Türkiye'de 6 GB RAM, 128 GB dahili depolama alanı seçenekleri ile satışa sunulan yeni telefonun en dikkat çekici özelliği ise 6.000 mAh batarya kapasitesine sahip olması.
İşte Samsung Galaxy M31S'in fiyatıMavi ve siyah olmak üzere 2 farklı renk seçeneği bulunan Samsung Galaxy M31S, Samsung Online Mağazası'nda ön siparişe açıldı. Türkiye satış fiyatı ise 3.499 TL olarak belirlendi.
Ön kısmında yer alan 32 Megapiksellik selfie kamerasıyla dikkat çeken Samsung Galaxy M31S, 64 Megapiksel ana kamera, 12 Megapiksel ultra geniş açı, 5 Megapiksel derinlik sensörü ve 5 Megapiksel makro kamera ile geldi.
Oldukça ince çerçevelere sahip bir ekran tasarımı ile birlikte kullanıcıya geniş bir kullanılabilir alan sunan yeni cihazın, arka sol üst köşesinde, dikdörtgen bir kamera modülü içerisinde yer alan dörtlü kamera ve flaş bulunuyor.
Galaxy M31S, gücünü 8 çekirdekli Exynos 9611 işlemcisinden alıyor. Türkiye'de 6 GB RAM, 128 GB dahili depolama alanı seçenekleri ile satışa sunulan yeni telefonun en dikkat çekici özelliği ise 6.000 mAh batarya kapasitesine sahip olması.
İşte Samsung Galaxy M31S'in fiyatıMavi ve siyah olmak üzere 2 farklı renk seçeneği bulunan Samsung Galaxy M31S, Samsung Online Mağazası'nda ön siparişe açıldı. Türkiye satış fiyatı ise 3.499 TL olarak belirlendi.
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