Galatasaraylı yöneticiden flaş açıklama: Özür dilerim...

Süper Lig 16. haftasında Galatasaray ile Antalyaspor arasında oynanan karşılaşmada tribünde gergin anlar yaşanmasından sonra Galatasaray Kulübü’nün yöneticisi Mahmut Recevik’ten açıklama geldi.

Recevik açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Dün akşam Galatasaray ile Antalyaspor arasında oynanan müsabakanın, ikinci yarısının hemen başlarında maçın heyecanı ve stresi ile gereksiz gergin anlar yaşadım. Şiddetin her türlüsüne karşıyım, buna sözel olanı da dâhil tabii ki... Ancak, insan maçın o anki heyecanı ile amacını aşan söz ve kelimeler sarf edebiliyor. Tepkimi, şahsıma ve Galatasaray Spor Kulübü yöneticisine yakışmayan bir üslupta ani bir refleks ile yanlış ifade etmiş olmaktan dolayı çok üzgünüm. Galatasaray’ın stadında çok yakından tanıdığım ve misafir ettiğimiz TFF yöneticilerinin hiç birini kesinlikle hedef almadım.Zaten tabiatımda böyle bir şey yoktur ve asla olmaz, olamaz. İstemeyerek de olsa kırdığım TFF yöneticilerinden şahsım adına özür dilerim.”

