Galatasaraylı Saracchi, Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek
Son dakika: Medipol Başakşehir maçında sakatlanan Galatasaraylı Marcelo Saracchi, Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyeceği öğrenildi.
GÜNDEM 22.09.2020, 17:37
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Galatasaray'ın Medipol Başakşehir maçında sakatlanan Uruguaylı sağ bek Marcelo Saracchi'den kötü haber geldi.
sağ adalesinde zorlanma ve kas hasarı tespit edilen 22 yaşındaki futbolcunun haftasonu oynanacak kritik Fenerbahçe maçında takımındaki yerini alamayacağı öğrenildi.
Marcelo Saracchi, Başakşehir maçının 59. dakikasında sakatlanıp yerini Martin Linnes'e bırakmıştı.
Süper Lig'in 3. haftasında Türk Telekom Stadı'nda oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 27 Eylül pazar günü saat 19.00'da başlayacak.
sağ adalesinde zorlanma ve kas hasarı tespit edilen 22 yaşındaki futbolcunun haftasonu oynanacak kritik Fenerbahçe maçında takımındaki yerini alamayacağı öğrenildi.
Marcelo Saracchi, Başakşehir maçının 59. dakikasında sakatlanıp yerini Martin Linnes'e bırakmıştı.
Süper Lig'in 3. haftasında Türk Telekom Stadı'nda oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 27 Eylül pazar günü saat 19.00'da başlayacak.
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