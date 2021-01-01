Galatasaraylı oyuncu Omar Elabdellaoui yaralandı! Hastaneye kaldırıldı

Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Omar Elabdellaoui, yeni yıl kutlaması sebebiyle elindeki havai fişeğin patlaması sonucu meydana gelen olayda yaralandı.

Galatasaray Spor Kulübü yetkililerinden alınan bilgiye göre, evindeki kutlama sırasında yaralanan Norveçli futbolcu, hastaneye kaldırıldı. Patlamayla birlikte yüzünden ve gözünden yaralanan Elabdellaoui, tedavi altına alındı. Kulübün, 29 yaşındaki futbolcunun durumuyla ilgili bilgilendirme yapacağı belirtildi.

Yaşanan olay sonrasında Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, Teknik Direktör Fatih Terim ve takım kaptanı Arda Turan hastaneye gitti.

Galatasaray tarafından resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Liv Hospital’a kaldırılan futbolcunun ilk müdahalesinin yapıldığı belirtilerek, "Yüzünde yanıklar olan oyuncumuzun gözlerine aldığı hasar ileri tetkikler sonrası anlaşılacaktır. Bilinci yerinde olan ve hayati tehlikesi bulunmayan oyuncumuzla ilgili gelişmeler oldukça bilgi verilecektir" denildi.

Sarı kırmızılı kulüp ayrıca Norveçli futbolcu ambulansla hastaneye kaldırılırken fotoğrafını çeken ve fotoğrafın yayılmasını sağlayan kişiler hakkında hukuki işlem yapılacağını duyurdu.

Fenerbahçe Omar Elabdellaoui için yayımladığı geçmiş olsun mesajında, "Galatasaray Spor Kulübü’nün futbolcusu Omar Elabdellauoi’ye acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş da, "Galatasaray Spor Kulübü futbolcusu Omar Elabdellaoui’ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" paylaşımında bulundu.

