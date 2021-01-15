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Galatasaraylı Falcao'da bomba gelişme!
Galatasaraylı Radamel Falcao'nun MLS ekiplerinden Portland Timbers'a transfer olacağı iddia edildi.
GÜNDEM 15.01.2021, 17:33
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Galatasaray'ın 2019 yazında Monaco'dan büyük umutlarla kadrosuna kattığı Radamel Falcao, geçirdiği uzun süreli sakatlıklar nedeniyle beklentileri bir türlü karşılayamamıştı. Başkan Mustafa Cengiz'in Güney Amerika ve Suudi Arabistan'dan talipleri olduğunu söylediği 34 yaşındaki santrfor hakkında Arjantin basınından da gündem yaratan bir iddia geldi.
Ülkede yayın yapan Varsky Sports kanalı, resmi Twitter hesabından paylaştığı haberde MLS ekiplerinden Portland Timbers'ın dünyaca ünlü golcüye teklifte bulunduğunu yazdı. Haberde Sarı Kırmızılılar'ın da yıldız futbolcunun gidişi için kolaylık sağlayacağı belirtilirken transferin tamamı ile Falcao'ya bağlı olduğu vurgulandı.
Öte yandan kulübün sahibi Merritt Paulson'ın söz konusu tweet'i göz emojileriyle yanıtlaması da haberin doğru olduğu şeklinde yorumlandı. Cim Bom ile 2022 yazına dek kontratı bulunan Falcao, bu sezon forma şansı bulduğu dokuz maçta beş kez fileleri havalandırırken iki de asist kaydetti.
Ülkede yayın yapan Varsky Sports kanalı, resmi Twitter hesabından paylaştığı haberde MLS ekiplerinden Portland Timbers'ın dünyaca ünlü golcüye teklifte bulunduğunu yazdı. Haberde Sarı Kırmızılılar'ın da yıldız futbolcunun gidişi için kolaylık sağlayacağı belirtilirken transferin tamamı ile Falcao'ya bağlı olduğu vurgulandı.
Öte yandan kulübün sahibi Merritt Paulson'ın söz konusu tweet'i göz emojileriyle yanıtlaması da haberin doğru olduğu şeklinde yorumlandı. Cim Bom ile 2022 yazına dek kontratı bulunan Falcao, bu sezon forma şansı bulduğu dokuz maçta beş kez fileleri havalandırırken iki de asist kaydetti.
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