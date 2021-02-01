Galatasaray'ın yeni transferi Fernandes'in korona testi pozitif çıktı

Galatasaray yönetimi, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan ambulans uçak ricasında bulunurken, karantinada olan yıldız futbolcunun sabah saatlerinde İstanbul'da olması bekleniyor.

Covid-19 testi pozitif çıkan Gedson Fernandes, sarı kırmızılı takımın Süper Lig'in 23'üncü ve 24'üncü haftalarında oynayacağı Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe karşılaşmalarında forma giyemeyecek.



Gedson Fernandes, 14 Ağustos 2018'de Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Kadıköy'de oynanan ve 1-1 biten maçta Fenerbahçe'ye gol atarak dikkat çekmişti.

Harika bir maç çıkaran Gedson, Türk futbolseverler tarafından da büyük beğeni kazanmıştı.

Bu sezon Tottenham formasıyla Premier Lig'de maça çıkmayan Portekizli, FA Cup'ta ve Lig Kupası'nda toplam 2 maça çıktı, 153 dakika sahada kaldı

