Galatasaray'ın play-off'taki rakibi belli oldu! Turu farklı geçtiler
Galatasaray'ın play-off'taki rakibi belli oldu. Hollanda ekibi Willem II'yi deplasmanda 4-0'la geçen Rangers, Galatasaray'ın rakibi oldu.
GÜNDEM 25.09.2020, 08:00
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İskoç ekibi Glasgow Rangers, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme turunda Willem II'yi deplasmanda 4-0 mağlup etti
Rangers'a galibiyeti getiren golleri, 22. dakikada penaltıdan James Tavernier, 25. dakikada Ryan Kent, 55. dakikada Filip Helander ve 71. dakikada Connor Goldson, attı.
İskoçya ekibi, UEFA Avrupa Ligi play turunda temsilcimiz Galatasaray ile eşleşti. Tek maç üzerinden oynanacak tur sonrasında rakibine üstünlük kuran takım, adını grup aşamasına yazdıracak.
Zorlu mücadele 1 Ekim perşembe günü İskoçya'da oynanacak.
Rangers'a galibiyeti getiren golleri, 22. dakikada penaltıdan James Tavernier, 25. dakikada Ryan Kent, 55. dakikada Filip Helander ve 71. dakikada Connor Goldson, attı.
İskoçya ekibi, UEFA Avrupa Ligi play turunda temsilcimiz Galatasaray ile eşleşti. Tek maç üzerinden oynanacak tur sonrasında rakibine üstünlük kuran takım, adını grup aşamasına yazdıracak.
Zorlu mücadele 1 Ekim perşembe günü İskoçya'da oynanacak.
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