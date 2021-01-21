Galatasaray'ın listesinde olan Youssuf Ndayishimiye'ye talip çıktı!

Talipleri her geçen gün artan Youssuf Ndayishimiye’ye bir teklifte İspanyol ekibi Cadiz’den geldi. Yeni Malatya gazetesinde yer alan habere göre; Galatasaray'dan 3 milyon Euro ile birlikte bir sonraki satıştan yüzde 20 pay isteyen Yeni Malatyaspor Kulübü, İspanyol ekibine de aynı teklifi sundu. La Liga ekibinin ise daha düşük bir rakam önerdiği ve bu nedenle transferde yol kat edilemediği öğrenildi.

BU SEZON 19 MAÇA ÇIKTI

Türkiye, İspanya ve Belçika’dan talipleri olan Youssuf Ndayishimiye bu sezonun geride kalan kısmında Yeni Malatyaspor formasını 19 kez giydi. 19 karşılaşmanın 14 tanesine ilk 11’de başlayan Burundili orta saha savunmada sağladığı katkının yanı sıra 2 tane gol atmayı başardı.

PİYASA DEĞERİ 1.2 MİLYON EURO

Yeni Malatyaspor’un 45 bin Euro’ya transfer ettiği Youssuf Ndayishimiye sergilediği başarılı performansla güncel piyasa değerini de yükseltmiş durumda. 22 yaşındaki futbolcunun sarı-kırmızılı ekibe geldiği zaman 50 bin Euro olan piyasa değeri 1.2 milyon Euro’ya yükseldi.

