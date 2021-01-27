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Galatasaray'ın gündemindeki Mostafa Mohamed'den açıklama!
Galatasaray'ın gündemindeki Mostafa Mohamed'den transfer için Twitter üzerinden bir açıklama yaptı.
GÜNDEM 27.01.2021, 17:32
Galatasaray'ın transferinde önemli aşama kaydettiği belirtilen Zamalek takımının golcüsü, Mısırlı Mostafa Mohamed'den dikkat çeken bir açıklama geldi.
Mostafa Mohamed, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Benim hakkımda söylenenler doğru değil. Neden bazı insanlar, benim hayallerimin önünde duruyor bilmiyorum, özellikle de Zamalek kulübünün istediği bütün şartlar karşılanmışken?" ifadelerini kullandı.
Mohamed'in bu sözleri, Zamalek kulübüne bir sitem olarak yorumlandı.
Mostafa Mohamed, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Benim hakkımda söylenenler doğru değil. Neden bazı insanlar, benim hayallerimin önünde duruyor bilmiyorum, özellikle de Zamalek kulübünün istediği bütün şartlar karşılanmışken?" ifadelerini kullandı.
Mohamed'in bu sözleri, Zamalek kulübüne bir sitem olarak yorumlandı.
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