Galatasaray'ın golcüsü Falcao'ya teklif var!

Galatasaray'da sezona çok iyi bir başlangıç yapmasına karşın son haftalarda sakatlığı nedeniyle hiç süre bulamayan Radamel Falcao hakkında flaş bir transfer iddiası geldi. Birkaç ay önce verdiği bir röportajda Sarı Kırmızılılar'dan sonra Inter Miami'ye gitmek istediğini söyleyen Kolombiyalı santrforun söz konusu takımdan teklif aldığı öne sürüldü.

Takvim gazetesi, David Beckham'ın sahibi olduğu kulübün Cim Bom'dan yıllık 6 milyon euro kazanan 34 yaşındaki yıldız isme senelik 4 milyon euro önerdiğini yazdı. Öte yandan Aslan'ın da formayı Mbaye Diagne'ye kaptıran dünyaca ünlü golcüyü alacaklarına karşılık bonservisiyle göndermek istediği belirtildi. Falcao, bu sezon yedi maçta beş gol ve iki asist kaydetti.

