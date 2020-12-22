Galatasaray'ın eski futbolcusu Nagatomo için flaş sözler!

Geçtiğimiz sezonun devre arasında kadro dışı bırakılan ve yeni sözleşme imzalanmayan sol bek Yuto Nagatomo, Galatasaray'dan ayrılmıştı. Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'yla anlaşan Japon oyuncu, bu sezon pekte iç açıcı bir performans ortaya koyamıyor. Performansıyla büyük eleştiriler alan 34 yaşındaki tecrübeli futbolcu, hem hücumda hem de savunmada yaptığı hatalarla tepki çekmeye devam ediyor.

Jordan Amavi'nin yedeği olarak kadroya Marsilya'ya katılan Nagatomo, Fransız oyuncunun sakat olduğu maçta Reims karşısında forma giyerken performansıyla güven vermedi.

La Provence'tan Jean-Claude Leblois, onun takıma yarar sağlamaktan öte yük olduğunu dile getirdi. İşte Nagatomo'ya ilişkin yaptığı flaş değerlendirmeler:



"Galatasaray'da geçirdiği iki sezonun ardından serbest kaldı. Çok fazla oynamadığı için karşı sahada çok az risk alıyor. Orta sahayı geçtiğini görmek bile bir olay. Diğer sorun ise defansif anlamda. Genellikle rakip takımlar onun tarafını hedef alıyorlar. Mathieu Cafaro, adeta başını döndürdü ama Reims bu konuda bir istisna değildi"

