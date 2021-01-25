Galatasaray'ı zorlu bir fikstür bekliyor

Ligin ilk devresini lider Beşiktaş’ın 5 puan gerisinde bitiren Galatasaray üst üste zorlu maçlar oynayacak. Haftaya Gaziantep FK deplasmanına gidecek olan sarı-kırmızılılar, daha sonra ise Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. Galatasaray, Medipol Başakşehir ile oynadıktan sonra ise dev derbide Fenerbahçe’ye konuk olacak.



Galatasaray, Süper Lig’de bu sezon oynadığı 20 maçta 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Sarı-kırmızılılar aldıkları bu sonuçlarla birlikte 39 puan topladı. 20 maçta rakip kalelere 41 gol gönderen Galatasaray kalesinde ise 17 gol gördü. Sadece 17 kez topu ağlarında gören sarı-kırmızılılar, Alanyaspor’la birlikte ligin en az gol yiyen takımı durumunda.



Süper Lig’de ilk devreyi 39 puanla tamamlayan Galatasaray son olarak Yeni Malatyaspor ile karşılaştı. Sarı-kırmızılı ekip, Ryan Babel’in 88. dakikada attığı gol ile bu mücadeleyi 1-0 kazandı.

