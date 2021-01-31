Galatasaray'dan üst üste transfer açıklaması...
Galatasaray, Gedson Fernandes'in kiralanması için Benfica ile DeAndre Yedlin'in transferi konusunda Newcastle United ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
GÜNDEM 31.01.2021, 20:38
Galatasaray'dan son dakika transfer açıklamaları. Sarı kırmızılılardan yapılan açıklamada Gedson Fernandes'in kiralanması için Benfica ile DeAndre Yedlin'in transferi konusunda Newcastle United ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
Sarı-kırmızılılardan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Profesyonel futbolcu Gedson Carvalho Fernandes’in kulübümüze geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü SL Benfica ile resmi görüşmelere başlanmıştır."
Profesyonel futbolcu Gedson Carvalho Fernandes’in kulübümüze geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü SL Benfica ile resmi görüşmelere başlanmıştır. pic.twitter.com/03KdUWGhlE
— Galatasaray Spor Kulübü (@GalatasaraySK) January 31, 2021
DeAndre Yedlin transferi hakkında da açıklama yapan sarı kırmızılı takım, "Profesyonel futbolcu DeAndre Roselle Yedlin’in kulübümüze transferi konusunda futbolcu ve kulübü Newcastle United FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadelerini kullandı.
Profesyonel futbolcu DeAndre Roselle Yedlin’in kulübümüze transferi konusunda futbolcu ve kulübü Newcastle United FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır. pic.twitter.com/mjpxC5Vj8r
— Galatasaray Spor Kulübü (@GalatasaraySK) January 31, 2021
Profesyonel futbolcu Gedson Carvalho Fernandes’in kulübümüze geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü SL Benfica ile resmi görüşmelere başlanmıştır. pic.twitter.com/03KdUWGhlE — Galatasaray Spor Kulübü (@GalatasaraySK) January 31, 2021
Profesyonel futbolcu DeAndre Roselle Yedlin’in kulübümüze transferi konusunda futbolcu ve kulübü Newcastle United FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır. pic.twitter.com/mjpxC5Vj8r — Galatasaray Spor Kulübü (@GalatasaraySK) January 31, 2021
Sarı-kırmızılılardan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Profesyonel futbolcu Gedson Carvalho Fernandes’in kulübümüze geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü SL Benfica ile resmi görüşmelere başlanmıştır."
Profesyonel futbolcu Gedson Carvalho Fernandes’in kulübümüze geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü SL Benfica ile resmi görüşmelere başlanmıştır. pic.twitter.com/03KdUWGhlE
— Galatasaray Spor Kulübü (@GalatasaraySK) January 31, 2021
DeAndre Yedlin transferi hakkında da açıklama yapan sarı kırmızılı takım, "Profesyonel futbolcu DeAndre Roselle Yedlin’in kulübümüze transferi konusunda futbolcu ve kulübü Newcastle United FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadelerini kullandı.
Profesyonel futbolcu DeAndre Roselle Yedlin’in kulübümüze transferi konusunda futbolcu ve kulübü Newcastle United FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır. pic.twitter.com/mjpxC5Vj8r
— Galatasaray Spor Kulübü (@GalatasaraySK) January 31, 2021
Profesyonel futbolcu Gedson Carvalho Fernandes’in kulübümüze geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü SL Benfica ile resmi görüşmelere başlanmıştır. pic.twitter.com/03KdUWGhlE — Galatasaray Spor Kulübü (@GalatasaraySK) January 31, 2021
Profesyonel futbolcu DeAndre Roselle Yedlin’in kulübümüze transferi konusunda futbolcu ve kulübü Newcastle United FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır. pic.twitter.com/mjpxC5Vj8r — Galatasaray Spor Kulübü (@GalatasaraySK) January 31, 2021
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