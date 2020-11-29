Galatasaray'dan Taylan Antalyalı paylaşımı: Cesur yürek!
Süper Lig'in 10. haftasında Çaykur Rizespor'u deplasmanda 4-0 mağlup eden Galatasaray'da gecenin yıldızlarından biri de Taylan Antalyalı oldu.
GÜNDEM 29.11.2020, 00:33
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25 yaşındaki Taylan Antalyalı güzel oyununu golle süslerken Galatasaray'dan da maç sonunda ilginç bir paylaşım paylaşım geldi
Süper Lig'in 10. haftasında Çaykur Rizespor ile Galatasaray arasında oynanan maçı konuk ekip 4-0 kazandı. Sarı-kırmızılılarda Mbaye Diagne hat-trick yaparken Taylan Antalyalı da gecenin yıldızlarından oldu.
Hem savunma önünde hem de orta sahanın merkezinde başarılı bir futbol ortaya koyan 25 yaşındaki futbolcu, performansını attığı golle de süsledi. 86. dakikada kullanılan köşe vuruşu sonrası ceza yayı üzerinde topla buluşan Taylan vuruşunda tam köşeyi buldu ve farkı 4'e çıkardı. Bu sezonki ilk golünü atan başarılı yıldızın performansı sonrası Galatasaray'dan da paylaşım geldi.
1995 yılı yapımlı Braveheart filmine gönderme yapılan paylaşımda Taylan'ın fotoğrafı kullanıldı ve "Taylan Galatasaraylı" ifadelerine yer verildi.
❌ TAYLAN GALATASARAYLI! ? #RİZvGS pic. twitter.com/zZIcGCBxV1
— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) November 28, 2020
❌ TAYLAN GALATASARAYLI! ? #RİZvGS pic. twitter.com/zZIcGCBxV1 — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) November 28, 2020
Süper Lig'in 10. haftasında Çaykur Rizespor ile Galatasaray arasında oynanan maçı konuk ekip 4-0 kazandı. Sarı-kırmızılılarda Mbaye Diagne hat-trick yaparken Taylan Antalyalı da gecenin yıldızlarından oldu.
Hem savunma önünde hem de orta sahanın merkezinde başarılı bir futbol ortaya koyan 25 yaşındaki futbolcu, performansını attığı golle de süsledi. 86. dakikada kullanılan köşe vuruşu sonrası ceza yayı üzerinde topla buluşan Taylan vuruşunda tam köşeyi buldu ve farkı 4'e çıkardı. Bu sezonki ilk golünü atan başarılı yıldızın performansı sonrası Galatasaray'dan da paylaşım geldi.
1995 yılı yapımlı Braveheart filmine gönderme yapılan paylaşımda Taylan'ın fotoğrafı kullanıldı ve "Taylan Galatasaraylı" ifadelerine yer verildi.
❌ TAYLAN GALATASARAYLI! ? #RİZvGS pic. twitter.com/zZIcGCBxV1
— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) November 28, 2020
❌ TAYLAN GALATASARAYLI! ? #RİZvGS pic. twitter.com/zZIcGCBxV1 — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) November 28, 2020
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