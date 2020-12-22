Galatasaray'dan sürpriz transfer atağı!

Galatasaray’da devre arası transfer dönemi yaklaşırken; hummalı çalışmalar devam etmekte… Eski oyuncuları Seri ve Onyekuru’yu kadrosuna katmaya hazırlanan sarı-kırmızılılar, performansı düşüşte olan Marcelo Saracchi’nin yerine milli futbolcu Umut Meraş’ın transferi için harekete geçti.



Uruguaylı sol bek Saracchi’nin üst üste yaşadığı sakatlıklar ve genç futbolcunun performansının düşüşe geçmesi nedeniyle sol bek bölgesine transfer kararı alan Galatasaray yönetimi, milli futbolcu Umut Meraş’ı gündemine aldı.

Sezon sonunda kiralık sözleşmesi bitecek olan Saracchi’nin kulübü Leipzig, sarı-kırmızılı kulüpten 5 milyon Euro bonservis bedeli talep etti. Bu rakamı çok bulan Galatasaraylı idareciler, Umut Meraş’ı ocak ayında kadrosuna katmak istiyor. Milli futbolcuyu 6 aylığına kiralamak isteyen Galatasaray, sezon sonunda da Umut Meraş’ın bonservisini zorunlu satın alma opsiyonu ile birlikte satın almak istiyor.

Milli sol bekin bonservisini elinde bulunduran Fransız ekibi Le Havre’nin 3 milyon Euro talep ettiği öğrenildi.

