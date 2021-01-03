Galatasaray'dan son dakika Falcao açıklaması!
Falcao ile yollarını ayıracağı düşünülen Galatasaray bu konuda ne yapacağı merak konusu oldu
GÜNDEM 03.01.2021, 17:39
Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 17. haftasında Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başlarken yılan hikayesine dönen Falcao sorunu nasıl çözüleceği merak ediliyor.
Antalyaspor maçında sağ üst arka adale grubunda zorlanma hisseden Radamel Falcao'nun sağlık durumunun, gerçekleştirilecek MR tetkiklerinin ardından netlik kazanacağı belirtildi.
Galatasaray Futbol Takımı, Konyaspor maçı öncesindeki son antrenmanını yarın saat 11.30'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirdikten sonra saat 16.00'da özel bir uçuşla Konya'ya giderek müsabaka için bu kentte kampa girecek.
Antalyaspor maçında sağ üst arka adale grubunda zorlanma hisseden Radamel Falcao'nun sağlık durumunun, gerçekleştirilecek MR tetkiklerinin ardından netlik kazanacağı belirtildi.
Galatasaray Futbol Takımı, Konyaspor maçı öncesindeki son antrenmanını yarın saat 11.30'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirdikten sonra saat 16.00'da özel bir uçuşla Konya'ya giderek müsabaka için bu kentte kampa girecek.
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