Galatasaray'dan son dakika açıklaması! Arda Turan Glasgow'a gitmiyor

Galatasaray'ın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Arda Turan, gribal enfeksiyon ve yüksek ateş nedeniyle Glasgow'a götürülmeyecek" ifadeleri kullanıldı.

Sarı kırmızılı takımın resmi Twitter hesabında yapılan açıklamada Arda Turan'ın kadro dışı kaldığına dair şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüz tarafından Galatasaray futbol takımı oyuncuları teknik eğitimi, performans, sağlık, idari, ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için bu sabah yapılan covid-19 PCR testi negatif sonuçlanmıştır. Covid-19 PCR test sonucu negatif ve çekilen akciğer tomografisi temiz olan Arda Turan gribal enfeksiyon ve yüksek ateş şikayeti nedeniyle UEFA Avrupa Ligi'ndeki Rangers maçı için Glasgow'a gidecek olan kafilemizde yer almayacaktır."



Futbol A Takımımızın Covid-19 test sonuçları hakkında pic.twitter.com/YLoeLFcylg

— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 29, 2020





Futbol A Takımımızın Covid-19 test sonuçları hakkında pic.twitter.com/YLoeLFcylg pushfn('ads'); — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 29, 2020

