Galatasaray'dan sert açıklama: Bir gün hakem kovalamadık
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Karagümrük maçında Fatih Terim'e kırmızı kart gösterilmesine tepki gösterdi.
GÜNDEM 19.12.2020, 21:42
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Mustafa Cengiz'in açıklamaları şöyle:
"Bir gün hakem kovalamadık, bir gün sahaya inmedik. Galatasaray kültüründe bu yoktur. İnşallah sezon bittiğinde Galatasaray yine şampiyon olacak. Rica ediyorum hakemler daha dikkatli olsun. Hakemler bize karşı çok cesur. Hakemler bize karşı cesur oldukları kadar rakiplerimize de cesur olsun. Bir gün sahaya inmedik, bir gün hakem kovalamadık, bir gün etrafı yakmadık."
"Bir gün hakem kovalamadık, bir gün sahaya inmedik. Galatasaray kültüründe bu yoktur. İnşallah sezon bittiğinde Galatasaray yine şampiyon olacak. Rica ediyorum hakemler daha dikkatli olsun. Hakemler bize karşı çok cesur. Hakemler bize karşı cesur oldukları kadar rakiplerimize de cesur olsun. Bir gün sahaya inmedik, bir gün hakem kovalamadık, bir gün etrafı yakmadık."
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