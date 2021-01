Galatasaray'dan İrfan Can Kahveci teklifi

Başakşehir'in milli oyuncusu İrfan Can Kahveci ile ilgilenen Galatasaray'dan flaş bir hamle geldi.

TRT Spor'un haberine göre; Galatasaray, İrfan Can için Başakşehir'e Luyindama, Diagne ve Babel üçlüsünü önerme kararı aldı.

Bu sezon Başakşehir'de 20 maçta forma giyen İrfan Can, 5 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

Yıldız futbolcunun Başakşehir ile sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.