Galatasaray'dan Halil Dervişoğlu'na transfer teklifi
Ocak ayı transfer döneminde henüz sessizliğini koruyan Galatasaray, Halil Dervişoğlu'na transfer teklifi yaptı.
GÜNDEM 21.01.2021, 02:34
Galatasaray, Halil Dervişoğlu'na resmi transfer teklifi yaptı. fakat kulübü FC Brentford bu transfere izin vermedi. Halil Dervişoğlu bu sezon 3'ü ilk 11, 12 maçta görev alırken 1 de gol attı. Dervişoğlu, Türkiye U21 takımında 11 maç oynadı, 8 kere ağları havalandırdı.
Galatasaray'ın sezon başında Ümit Milli Takım ile Florya'da oynadığı karşılaşmada Marcao'nun Halil Dervişoğlu'na tokat attığı ve çıkan olay üzerine mücadelenin 70. dakikada tamamlandığı iddia edilmişti.
FIFA'nın 2020-2021 sezonu için belirlediği kurala göre Halil Dervişoğlu 3 farklı takımda forma giyebilecek.
Galatasaray'ın sezon başında Ümit Milli Takım ile Florya'da oynadığı karşılaşmada Marcao'nun Halil Dervişoğlu'na tokat attığı ve çıkan olay üzerine mücadelenin 70. dakikada tamamlandığı iddia edilmişti.
FIFA'nın 2020-2021 sezonu için belirlediği kurala göre Halil Dervişoğlu 3 farklı takımda forma giyebilecek.
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