Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye

Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, deri maçta deplasmanda Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe, sosyal medya hesabından maç sonucu "MS | 0-1" yazısıyla bir görsel paylaştı. Sarı-lacivertlilerin paylaştığı görselde iki takımın da yıldızsız logoları kullanıldı.



Fenerbahçe'nin bu paylaşımından yaklaşık 25 dakika sonra Galatasaray sosyal medya hesabı da bir paylaşımda bulundu.

Sarı-kırmızılılar, ezeli rakibine şampiyonluk ve yıldız sayısı konusunda göndermede bulunarak, "Doğru logo kullanımı ile maç sonucu görselini sizin için yeniden hazırladık. Rakibe saygı, kendine saygı!" notuyla Sarı-lacivertlilerin paylaştığı maç sonucu görseline şampiyonluk yıldızlarını ekleyerek paylaştı.



