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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye "şampiyonluk ve yıldız" göndermesi
Galatasaray, Kadıköy'de 1-0 mağlup ettiği Fenerbahçe'ye şampiyonluk ve yıldız sayısı üzerinden sosyal medyadan göndermede bulundu.
GÜNDEM 06.02.2021, 22:46
Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, deri maçta deplasmanda Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti.
Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe, sosyal medya hesabından maç sonucu "MS | 0-1" yazısıyla bir görsel paylaştı. Sarı-lacivertlilerin paylaştığı görselde iki takımın da yıldızsız logoları kullanıldı.
Fenerbahçe'nin bu paylaşımından yaklaşık 25 dakika sonra Galatasaray sosyal medya hesabı da bir paylaşımda bulundu.
Sarı-kırmızılılar, ezeli rakibine şampiyonluk ve yıldız sayısı konusunda göndermede bulunarak, "Doğru logo kullanımı ile maç sonucu görselini sizin için yeniden hazırladık. Rakibe saygı, kendine saygı!" notuyla Sarı-lacivertlilerin paylaştığı maç sonucu görseline şampiyonluk yıldızlarını ekleyerek paylaştı.
Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe, sosyal medya hesabından maç sonucu "MS | 0-1" yazısıyla bir görsel paylaştı. Sarı-lacivertlilerin paylaştığı görselde iki takımın da yıldızsız logoları kullanıldı.
Fenerbahçe'nin bu paylaşımından yaklaşık 25 dakika sonra Galatasaray sosyal medya hesabı da bir paylaşımda bulundu.
Sarı-kırmızılılar, ezeli rakibine şampiyonluk ve yıldız sayısı konusunda göndermede bulunarak, "Doğru logo kullanımı ile maç sonucu görselini sizin için yeniden hazırladık. Rakibe saygı, kendine saygı!" notuyla Sarı-lacivertlilerin paylaştığı maç sonucu görseline şampiyonluk yıldızlarını ekleyerek paylaştı.
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