Galatasaray'dan Belhanda açıklaması

BB Erzurumspor maçının ardından sol üst arka adalesinde ağrı hisseden ve yapılan MR tetkikleri sonrasında sol üst arka adale grubunda Münih 3A tespit edilen Younes Belhanda’nın tedavisine başlandı.

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig’in yedinci haftasında MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra pas oyunları oynandı. Antrenmanın ana bölümünde sınırlı alanda dayanıklılığa yönelik turnuva oyunları oynandı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Diğer yandan Galatasaray, Ankaragücü maçı hazırlıklarını yarın saat 11.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştirecek.

