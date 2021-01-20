Galatasaray'dan bağış kampanyası: İlk bağış Mustafa Cengiz'den geldi

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, kulüp televizyonu aracılığı ile gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Cengiz, sarı-kırmızılı taraftarların sosyal medyada gündem yaratacak şekilde kulübün bağış kampanyası başlatmasına yönelik taleplerinin kendilerini harekete geçirdiğini belirtti.

Galatasaray ise Mustafa Cengiz’in bu açıklamalarını sürdürdüğü anlarda resmi sosyal medya hesabı aracılığı ile bağış yapılabilecek banka bilgilerini paylaştı. Sarı-kırmızılı kulübün başkanı ise kampanyayı 500 bin TL bağış yaparak başlattığını açıkladı.

Mustafa Cengiz, “Gece yarısı mesajlar geldi ve Twitter’a bakmamı söylediler. Ben de girdim ve gündeme baktım. Taraftarlar hashtag açmış. Çok duygulandım. Gelirlerimiz son 6 ayda %60 azaldı. Bunun üstüne pandemiden dolayı herkeste bir çekinme başladı ve destek azaldı. Gelirlerimiz de düştü. Kur farkı nedeniyle ise giderlerimiz %60 arttı. Taraftarın bu duruma sahip çıkması beni duygulandırdı. İnsana bir his gerek. Bu konuşmadan sonra IBAN numaralarımız da yayınlanacak.” ifadeleri ile kampanya hakkında bilgi verdi.

