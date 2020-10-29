Galatasaray'da yeni kaptan Sofiane Feghouli!
Fatih Terim, Belhanda’ya uyguladığı taktiği Feghouli'ye de uygulaması bekleniyor.
GÜNDEM 29.10.2020, 17:25
Erzurum maçında sahaya kaptan çıkan Belhanda sahanın en iyi isimlerinden biri olmuştu. Aynı taktiği bu sefer Fatih Terim, Feghouli için uygulayacak ve ankaragücü maçına kaptan olarak çıkacak.
Erzurum'da sahaya kaptan olarak çıkan ve sakatlanana kadar mücadele eden Belhanda, Ankaragücü maçında sakatlığı nedeniyle kadroda olmayacak. Belhanda iyi Feghouli'yi de tekrar takıma kazandırmak isteyen deneyimli teknik adam Feghouli'ye kaptanlık bandını verecek.
puanla dönülen Erzurum deplasmanında Younes Belhanda'yı ilk 11'e koyan ve kaptanlık bandını da veren Terim'in hamlesi başarıya ulaşmıştı.Belhanda bu karşılaşmada kendisini çok zorladığı için sol üst arka adalesinden sakatlanmıştı.
Arda ve Donk yedek kulübesinde olacağı için Ankaragücü maçına Feghouli'nin kaptan olarak çıkması bekleniyor. Galatasaray'da 4. sezonuna giren Feghouli; Muslera, Donk ve Linnes'in ardından takımdaki en kıdemli isim konumunda.
Erzurum'da sahaya kaptan olarak çıkan ve sakatlanana kadar mücadele eden Belhanda, Ankaragücü maçında sakatlığı nedeniyle kadroda olmayacak. Belhanda iyi Feghouli'yi de tekrar takıma kazandırmak isteyen deneyimli teknik adam Feghouli'ye kaptanlık bandını verecek.
puanla dönülen Erzurum deplasmanında Younes Belhanda'yı ilk 11'e koyan ve kaptanlık bandını da veren Terim'in hamlesi başarıya ulaşmıştı.Belhanda bu karşılaşmada kendisini çok zorladığı için sol üst arka adalesinden sakatlanmıştı.
Arda ve Donk yedek kulübesinde olacağı için Ankaragücü maçına Feghouli'nin kaptan olarak çıkması bekleniyor. Galatasaray'da 4. sezonuna giren Feghouli; Muslera, Donk ve Linnes'in ardından takımdaki en kıdemli isim konumunda.
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