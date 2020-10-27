Son Dakika
Galatasaray’da transfer şanssızlığı!
Galatasaray’da teknik patron Fatih Terim’in kadrosunda görmek istediği oyunculardan Seri, Fulham’da kadro dışı kalırken; Onyekuru da gözden düştü.
GÜNDEM 27.10.2020, 11:56
Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim’in kadrosunda görmek istediği oyuncular, takımlarından tek tek gözden düşüyor. Yaz transfer döneminde tecrübeli teknik adam yönetimden Seri, Onyekuru ve Ahmed Musa gibi isimleri talep etmiş ancak sarı-kırmızılı yönetim bu transferleri bitirememişti. 3 oyuncu da kulüplerinden gözden düşerken; Ahmed Musa takımıyla olan sözleşmesini feshetti.
Fatih hocanın yönetimden talep ettiği Henry Onyekuru ise Monaco’da 3 haftadır kadro dışı bulunuyor. Fransız basınında yer alan haberlere göre Nijeryalı oyuncu devre arası transfer döneminde tekrar sarı-kırmızılı takıma dönecek.
Fatih Terim’in istediği oyunculardan biri olan Seri ise kulübü Fulham’da kadro dışı kaldı ve oyuncu kulübün Premier Lig listesine dahil edilmedi. Sarı-kırmızılı takımın devre arası transfer döneminde tecrübeli orta saha için tekrar devreye girmesi bekleniyor.
Fatih hocanın yönetimden talep ettiği Henry Onyekuru ise Monaco’da 3 haftadır kadro dışı bulunuyor. Fransız basınında yer alan haberlere göre Nijeryalı oyuncu devre arası transfer döneminde tekrar sarı-kırmızılı takıma dönecek.
Fatih Terim’in istediği oyunculardan biri olan Seri ise kulübü Fulham’da kadro dışı kaldı ve oyuncu kulübün Premier Lig listesine dahil edilmedi. Sarı-kırmızılı takımın devre arası transfer döneminde tecrübeli orta saha için tekrar devreye girmesi bekleniyor.
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 27 Ekim 2020
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|6
|16
|2. Fenerbahçe
|6
|14
|3. Galatasaray
|6
|10
|4. Karagümrük
|6
|8
|5. Çaykur Rizespor
|6
|8
|6. Kasımpaşa
|6
|8
|7. Antalyaspor
|6
|8
|8. Malatyaspor
|6
|8
|9. Göztepe
|6
|7
|10. Erzurumspor
|5
|7
|11. Başakşehir
|6
|7
|12. Beşiktaş
|5
|7
|13. Gaziantep FK
|6
|7
|14. Sivasspor
|5
|7
|15. Hatayspor
|4
|7
|16. Konyaspor
|5
|6
|17. Kayserispor
|5
|6
|18. Trabzonspor
|6
|5
|19. Denizlispor
|6
|5
|20. Gençlerbirliği
|5
|4
|21. Ankaragücü
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|7
|17
|2. İstanbulspor
|7
|16
|3. Adana Demirspor
|7
|14
|4. Samsunspor
|7
|14
|5. Ankara Keçiörengücü
|7
|13
|6. Altınordu
|7
|13
|7. Giresunspor
|6
|11
|8. Altay
|6
|10
|9. Balıkesirspor
|7
|10
|10. Adanaspor
|7
|9
|11. Akhisar Bld.Spor
|7
|9
|12. Bursaspor
|7
|7
|13. Menemen Belediyespor
|7
|6
|14. Bandırmaspor
|7
|5
|15. Ümraniye
|7
|5
|16. Ankaraspor
|7
|4
|17. Boluspor
|7
|3
|18. Eskişehirspor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|6
|13
|2. Liverpool
|6
|13
|3. Aston Villa
|5
|12
|4. Leicester City
|6
|12
|5. Leeds United
|6
|10
|6. Southampton
|6
|10
|7. Crystal Palace
|6
|10
|8. Wolverhampton
|6
|10
|9. Chelsea
|6
|9
|10. Arsenal
|6
|9
|11. Tottenham
|5
|8
|12. West Ham
|6
|8
|13. Man City
|5
|8
|14. Newcastle
|6
|8
|15. M. United
|5
|7
|16. Brighton
|6
|5
|17. West Bromwich
|6
|3
|18. Burnley
|4
|1
|19. Sheffield United
|6
|1
|20. Fulham
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|7
|14
|2. Real Madrid
|6
|13
|3. Granada
|6
|13
|4. Villarreal
|7
|12
|5. Atletico Madrid
|5
|11
|6. Cádiz
|7
|11
|7. Osasuna
|6
|10
|8. Elche
|5
|10
|9. Getafe
|6
|10
|10. Real Betis
|7
|9
|11. Eibar
|7
|8
|12. Barcelona
|5
|7
|13. Sevilla
|5
|7
|14. Valencia
|7
|7
|15. Deportivo Alaves
|7
|7
|16. Athletic Bilbao
|6
|6
|17. Huesca
|7
|5
|18. Celta de Vigo
|6
|5
|19. Levante
|5
|3
|20. Real Valladolid
|7
|3
Sayfalar Tümü