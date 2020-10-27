Galatasaray’da transfer şanssızlığı!

Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim’in kadrosunda görmek istediği oyuncular, takımlarından tek tek gözden düşüyor. Yaz transfer döneminde tecrübeli teknik adam yönetimden Seri, Onyekuru ve Ahmed Musa gibi isimleri talep etmiş ancak sarı-kırmızılı yönetim bu transferleri bitirememişti. 3 oyuncu da kulüplerinden gözden düşerken; Ahmed Musa takımıyla olan sözleşmesini feshetti.



Fatih hocanın yönetimden talep ettiği Henry Onyekuru ise Monaco’da 3 haftadır kadro dışı bulunuyor. Fransız basınında yer alan haberlere göre Nijeryalı oyuncu devre arası transfer döneminde tekrar sarı-kırmızılı takıma dönecek.



Fatih Terim’in istediği oyunculardan biri olan Seri ise kulübü Fulham’da kadro dışı kaldı ve oyuncu kulübün Premier Lig listesine dahil edilmedi. Sarı-kırmızılı takımın devre arası transfer döneminde tecrübeli orta saha için tekrar devreye girmesi bekleniyor.

