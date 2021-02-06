Galatasaray'da sakatlık şoku! Linnes ve Saracchi...

Galatasaray 1-0 önde götürdüğü Fenerbahçe derbisinde iki sakatlık şoku birden yaşadı. Linnes ve Saracchi sakatlıkları nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Sarı-Kırmızılı takımda ilk sakatlığı Martin Linnes yaşadı. 81. dakikada sakatlanan oyuncunun yerine yeni transfer Deandre Yedlin dahil oldu.

Galatasaray'da sağ bek Linnes'in hemen ardından bu kez sol bek Saracchi sakatlık yaşayarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Maçın 87. dakikasında sakatlanan Saracchi'nin yerine Emre Taşdemir oyuna girdi.

İki futbolcunun sağlık durumuyla ilgili teknik direktör Fatih Terim'in maç sonunda açıklama yapması bekleniyor.

