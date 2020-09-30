Galatasaray'da Ryan Babel'den Rangers ve Gerrard yorumu!

Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel, UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacakları Rangers maçı öncesinde açıklamalar yaptı.UEFA Avrupa Ligİ'nde Rangers ile karşılaşacak olan Galatasaray'da Ryan Babel, maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuştu.



Rangers'ın teknik direktörü Gerrard hakkında açıklama yapan Babel, "Rangers büyük bir kulüp. Şu ana kadar Avrupa Ligi'nde iyi oynadılar. Zor bir maç olacağı kesin. Gerrard'ı çok iyi tanıyorum Liverpool'dan. Onunla buluşacağım için mutluyum. Umarım turu geçen takım biz oluruz. Keşke seyircilerle oynasaydık. Rangers'ın büyük bir taraftar kitlesi var, Galatasaray gibi. Yine de motive olmalıyız" şeklinde konuştu.



Babel sözlerini, "Steven Gerrard ile 2007'de tanıştım. Çok konuşkan biri değildi. Sahada futboluyla konuşurdu. Bizi çok iyi motive ederdi. Onunla güzel anılarım var. Futbolu çok iyi anlayan biridir. Bana göre Gerrard çok başarılı olacak. Çok iyi bir antrenör. Hızlı oynayan bir takım kurdu" ifadeleriyle sürdürdü.

Babel son olarak "Bu sezon çok uzun bir sezon olacak. Herkesin hazır olması lazım. Arda Turan çok tecrübeli bir futbolcu. Onunla yanyana olduğum için çok mutluyum. Turu geçmek istiyoruz." dedi.



Rangers teknik direktörü Steven Gerrard da Motherwell galibiyeti sonrası Galatasaray maçıyla ilgili açıklamalar yaptı. Steven Gerrard, Babel için "Ryan'ı çok iyi tanıyorum, benim iyi bir arkadaşım. Onunla oynamaktan gerçekten keyif alırdım. Şu an iyi bir takımda forma giyiyor. Liverpool'dayken biraz karışık zamanlar geçirdi ama birlikte oynamak için hep harika bir oyuncu oldu. Güçlü, hızlı ve çok tehlikeli bir rakip" ifadelerini kullanmıştı.

